Côte d’Ivoire : les 7 conditions du PDCI en vue de démarrer le dialogue de paix

Dans un communiqué dont AbidjanTV.Net a reçu copie ce mercredi 11 novembre 2020, le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire ( PDCI) a donné 7 conditions en vue de démarrer le dialogue de paix en Côte d’Ivoire.

1- La levée du blocus autour de la résidence du Président Henri Konan ;

2 – La levée du blocus autour des résidences de tous les leaders des partis politiques de l’opposition, notamment celles du Pr Maurice KAKOU GUIKAHUE, du Dr Assoua Adou, de messieurs Affi N’guessan, Albert Mabri Touakeusse et Hubert Oulaye ;

3- La libération de tous les responsables et militants des partis politiques de l’opposition, ainsi les acteurs de la société civile, injustement et illégalement incarcérés ;

4- La cessation de toutes les poursuites judiciaires contre les responsables et militants de l’opposition, ainsi que les acteurs de la société civile ;

5- Le retour à un fonctionnement normal des partis politiques de l’opposition, avec un libre accès à leurs locaux ;

6- En outre, le PDCI-RDA exige que le dialogue soit inclusif et élargi à l’ensemble des plateformes et partis politiques de l’opposition rassemblés autour du Président Henri Konan BEDIE.

Pour le PDCI-RDA, les négociations devront avoir lieu sous la conduite d’un Facilitateur accepté par toutes les parties, suivant un agenda et porter sur des sujets validés au préalable par l’ensemble des parties prenantes.

Le contexte et l’environnement ainsi revenus à la normale, ouvriront une voie pour un dialogue constructif, afin qu’il est une chance de déboucher sur la paix et la cohésion sociale.



𝐅𝐚𝐢𝐭 𝐚̀ 𝐀𝐛𝐢𝐝𝐣𝐚𝐧 𝐥𝐞 𝟏𝟏 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝐏. 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢

𝐋𝐞 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞́𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐄𝐱𝐞́𝐜𝐮𝐭𝐢𝐟 𝐝𝐮 𝐏𝐃𝐂𝐈-𝐑𝐃𝐀 𝐩𝐚𝐫 𝐢𝐧𝐭𝐞́𝐫𝐢𝐦

𝐏𝐫 𝐍𝐈𝐀𝐌𝐊𝐄𝐘 𝐊𝐨𝐟𝐟𝐢

Comments

comments