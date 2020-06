L’artiste Molare apporte son soutien au Ministre Hamed Bakayoko “accusé d’être le parrain de trafic de drogue en Côte d’Ivoire” par vice.com depuis quelques temps.

“Sache qu’ils ne pourront pas ternir ton image parce que tu es pur et simple. Les épreuves viendront mais seule la sagesse les dominera. On nous a injurieux, critiqué, traité de tous les noms mais nous sommes plus fort que jamais

Les calomnies renforcent les bénédictions Hamed Bakayoko. On est ensemble”.

Alya Bella

