Côte d’Ivoire: les coulisses du retour des 46 soldats

Il est un peu plus de 13 h lorsque les deux aéronefs de l’Armée de l’air ivoirienne obtiennent l’autorisation des autorités maliennes de décoller à destination de Bamako. En cette après-midi ensoleillée du samedi 7 janvier 2023, le Général de Corps d’Armée effectue une de ses missions les plus inédites : Récupérer 46 soldats ivoiriens sur le lieu de leur détention où ils auront passé près de six mois. L’officier Général est confiant dans les assurances données la veille par les autorités maliennes. Une mesure de grâce prise 24 h plus tôt autorisait les autorités ivoiriennes à organiser le retour de ces militaires détenus depuis le 10 juillet 2022.

Poignées de mains, accolades, l’ambiance est cordiale avec ses hôtes de Bamako. Un court briefing avec la partie malienne sur ce qui a été prévu pour leur retour et le Chef d’Etat-Major met fin aux échanges. Car un autre rendez-vous l’attend à Lomé. Les 46 soldats débarquent des autocars et se dirigent vers l’un des deux avions. Ils récitent une prière, la dernière en terre malienne et embarquent. Le Cemga et ses hôtes retournent à la coupée de l’avion. Photo souvenir pour l’histoire et les deux aéronefs ivoiriens prennent les airs.