Côte d’Ivoire: “les dépôts et retraits de plainte sont totalement gratuits” Ange Kessy

Les dépôts et retraits de plaintes sont gratuits en Côte d’Ivoire, rappelle Ange Kessi, Commissaire du gouvernement, dans un communiqué.

Malgré les nombreuses visites de sensibilisation du Commissaire du Gouvernement dans les commissariats de police et brigades de gendarmerie, des plaintes ne cessent d’atterrir sur son bureau. Certains éléments continuent de s’adonner à cette pratique et ternissent ainsi l’image de nos forces de défense et de sécurité.

Le Contre-amiral Ange KESSI, Commissaire du Gouvernement persite et signe: LES DÉPÔTS ET RETRAITS DE PLAINTE SONT TOTALEMENT GRATUITS.

Par conséquent aucune mise en liberté dans les commissariats et brigades ne devrait faire l’objet de transaction financière. La loi s’appliquera dans toute sa rigueur en cas de violation de ces consignes.

Il en est de même pour les missions de rafles où des violations flagrantes des droits de l’homme sont constatées.

Les forces de défense et de sécurité sont requises pour la sécurité des biens et des personnes et non le contraire.

Le Commissaire du Gouvernement veille au respect de ces consignes, par ailleurs il invite la population à saisir son parquet pour dénoncer ces manquements.

Source tribunal militaire d’Abidjan.

