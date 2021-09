Côte d’Ivoire: Les députés ivoiriens appelés à apporter des amendements à la Constitution

Les députés ivoiriens seront appelés à apporter des amendements à la Constitution de Côte d’Ivoire selon Assalé Tiémoko, député de Tiassale, localité située dans la région de l’Agneby-Tiassa.

Le député-maire de Tiassalé a fait d’importantes révélations sur les différentes conditions que devront remplir les candidats aux futures élections présidentielles en Côte d’Ivoire. « A l’ouverture de la session parlementaire d’avril 2022, un texte de loi d’origine parlementaire portant modification des conditions d’éligibilité à la présidence de la république avec limitation de l’âge à 75 ans et visite médicale, sera sur la table des députés. Il sera clairement affirmé dans ce texte qu’en Côte d’Ivoire, l’âge de la retraite politique est fixé à 75 ans plus un jour » a-t-il indiqué.

Selon lui, cette limitation sera étendue à toutes les fonctions électives et aux fonctions à la tête de toutes les institutions de la République de Côte d’Ivoire ainsi qu’aux conseils d’administration des sociétés publiques. Pour finir, Assalé Tiémoko précise que ce texte sera voté par les deux chambres réunies du parlement à savoir l’Assemblée nationale et le Sénat.



Autre source

Comments

comments