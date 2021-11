Côte d’Ivoire : les DOCTEURS grévistes arrêtés ce matin viennent d’être mis en liberté

Les docteurs grévistes, arrêtés dans la matinée du mercredi 3 novembre 2021 dans la commune du plateau par la police nationale ont été libéré dans la nuit d’huit.

Selon une source sécuritaire jointe sur place, les manifestants n’ont reçu aucun accord des autorités administratives et sécuritaires pour leur marche dite pacifique sur la Présidence de la République, disent-ils afin de remettre un mémorandum au chef de l’Etat, Alassane Ouattara.

Le CDNR-CI est un regroupement des titulaires de doctorats, et non encore recrutés et qui aspire au recrutement immédiat de tous les docteurs de Côte d’Ivoire.

Les 3000 Docteurs non recrutés plaident pour la signature d’un décret spécial par le chef de l’Etat ivoirien pour leur recrutement afin de réparer le mépris dont ils seraient victimes depuis des années.

“Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique recevra ces derniers le 5 novembre 2021” a indiqué le Porte-parole du Gouvernement lors du compte rendu du conseil des ministres tenu hier mercredi.

“LISTE DE 28 DOCTEURS ARRÊTÉS ET REMIS EN LIBERTÉ :

Dr. AKPO FRANCK, Anthropologie ; Dr. AMANI ÉRIC, Philosophie ; Dr. AMANI YAO PATRICK, Criminologie; Dr. AMONKI ANGE EUGÈNE, Roman français; Dr. BROU ARISTIDE, Sociologie; Dr. DEDOU KOUASSI, Bio-sciences; Dr. DJÉDJÉ DÉSIRÉ, Socio-Crimino; Dr. DOFFOU LANDRY, Linguistique ; Dr. DONGO ARSÈNE; Dr. GOULEDEHI JEAN ALDA, Histoire ; Dr. GOUZA MARTIAL, Espagnol ; Dr. GUEU JEAN, Géographie ; Dr. KOMADÉ THIERRY, STA; Dr. KOUAKOU ABRAHAM, Philosophie ; Dr. KOUAKOU CLÉMENT, , Philosophie ; Dr. KOUAKOU KOUADIO ABRAHAM, Géographique du tourisme ; KOUASSI GOYA FIRMIN, Nutritionniste; Dr. KOUASSI VALÉRIE (F); Dr. NANOU HERVÉ, Philosophie ; Dr. N’GORAN HUBERT; Dr. OUATTARA NOUMTCHÈ, Histoire ; Dr. TÉHOUA GERMAIN; Dr. VASSY TIBURCE, Philosophie ; Dr. YAO ABRAHAM ; Dr. YAO FABRICE, Géographie humaine; Dr. YAO KOFFI ALEXANDRE, Anthropologie ; Dr. YOFFO AGUI KOUADIO, Sciences du langage ; Dr. ZAN BI.”



