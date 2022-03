Côte d’Ivoire ; les grandes décisions du Conseil national de sécurité du jeudu 24 mars 2022

En Côte d’Ivoire la Président de la République, S.E.M Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 24 mars 2022, une réunion extraordinaire du Conseil National de Sécurité (CNS) à laquelle a pris part le Comité des experts du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique.

▪️ Le port du masque n’est plus obligatoire, sauf dans les endroits clos et lors des grands rassemblements ;

▪️ Les voyageurs à destination de la Côte d’Ivoire présentant la preuve d’une vaccination complète seront dispensés de test PCR ;

▪️ Les participants aux cérémonies et spectacles présentant la preuve d’une vaccination complète seront dispensés de test antigénique.

Ci-après le communiqué https://bit.ly/3tC6Wby

