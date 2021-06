Côte d’Ivoire : Les médias sud-africain réclament l’arrestation de Mariam Traoré allias ibièkissê

Selon la presse sud-africaine, de nombreux activistes et hommes de médias sud africains réclament l’arrestation de la députée ivoirienne, Mariame Traoré, mêlée à une bagarre au parlement panafricain, et accusée d’avoir insulté le célèbre député sud-africain Julius Malema.

Selon eux, la députée ivoirienne espérait certainement que Julius Malema, leader politique et Député aurait réagit lorsqu’elle l’attaquait dans le dos, mais elle a échoué, lamentablement si telle était son intention. Car Malema avec un sang froid a agi en véritable gentleman.

Un journal sud africain a écrit qu’il y avait plusieurs personnes dans la salle, mais la députée ivoirienne, Mariam Traoré Ibièkèssè était la seule à avoir décidé de pousser Julius Malema dans le dos et de le violenter. Ce qui a emmené une célèbre activiste sud-africaine, Diego Chuene a publier sur son compte Twitter que la parlementaire devrait être arrêtée. « Ce que la femme a fait, doit être condamné, cela va de soi, les choses pourraient devenir délicates pour elle, elle le sait probablement aussi.>>

Un journaliste de la presse sud-africaine a aussi écrit : << Présentement, il y a plusieurs gens qui appellent à l’arrestation de la femme bagareuse, car sa photo a fait le tour des médias »

Cr: Achille Trésor

