Côte d’Ivoire : Les organisations syndicales reçoivent du matériel des mains de l’OIT

Les anciens locaux de l’OIT (Organisation internationale du Travail) sis au Plateau boulevard lagunaire ont abrité la cérémonie de remise de matériel de bureau aux organisations syndicales de Côte d’Ivoire, le 24 août 2023. Remettant en main propre des ordinateurs de bureau, meubles, des ventilateurs Frédéric Lapeyre, directeur du bureau pays de l’OIT pour la Côte d’Ivoire, Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger et Togo a indiqué que cet appui de sa structure intervient dans l’optique d’améliorer les conditions de travail des syndicats. Tout en souhaitant une bonne continuation dans la lutte et le travail, le responsable de l’Oit en Côte d’Ivoire a laissé entendre que les organisations (Unatrci ; CISL/Dignité ; Fesaci ; CILTE ; SYTDTEI…) seront de nouveaux appelées pour la demande de plus d’équipement utile pour eux.

Toutefois, il a rappelé que cet ancien local de l’Oit qui cède tout son matériel sera complètement détruit pour une nouvelle construction. Cette nouvelle œuvre architecturale sera opérationnelle en 2025. Répondant au nom de tous les syndicats de Côte d’Ivoire, Cissé Ibrahim a salué l’initiation et d’assurer que le matériel sera utilisé à bon escient.