Côte d’Ivoire / les partisans de GPS explosent : sans Soro, « pas d’élection »

Dimanche 13 septembre 2020, les partisans de l’ancien président du parlement ivoirien, Guillaume Soro, ont affirmé qu’il n’y aura pas d’élection, si la candidature de leur leader est invalidée, a appris AbidjanTV. Net

Condamné et actuellement en exil à Paris, l’opposant ivoirien, Guillaume Soro, a été investi, dimanche, candidat du mouvement Générations et peuples solidaires (GPS), pour la présidentielle du 31 octobre 2020. Au cours de la cérémonie d’investiture, les partisans de Guillaume Soro, droits dans leurs bottes, ont tenu à faire une mise en garde au président, Alassane Ouattara.

« Si la candidature de Guillaume Soro est invalidée en Côte d’Ivoire, c’est clair qu’il y aura un soulèvement populaire. Mais je vous garantis que cela ne va pas dépasser une semaine, parce que Ouattara s’en ira », prévient un sympathisant. Un autre partisan d’assurer : « Sa candidature ne sera pas invalidée, il est bel et bien candidat. Si sa candidature est invalidée, il n’y aura pas d’élection en Côte d’Ivoire. ».

Pour les partisans de Guillaume Soro, sa candidature est éligible contrairement à ce qu’avancent certains cadres de la mouvance présidentielle. « Il va revenir ! », ont-ils promis, et d’ajouter: « D’ailleurs, qui nous dit qu’il n’est pas déjà là, à Abidjan ? »

Guillaume Soro, une candidature mort-née?

Condamné à 20 ans de prison et privé de ses droits civiques, Guillaume Soro est sous un mandat d’arrêt international. L’ex-chef rebelle qui vit actuellement en France, n’est, de ce fait, pas « éligible« , selon certains cadres de la mouvance. « En Côte d’Ivoire, quand vous avez une condamnation définitive dans certains domaines, vous perdez vos droits civiques. Et donc vous n’êtes plus électeur et, par là même, vous n’êtes plus éligible. Ils le savent », avait déclaré Hamed Bakayoko au sujet des candidatures de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro.

Radié de la liste électorale par la commission électorale, tout porte à croire que la candidature de Guillaume Soro sera invalidée par le conseil constitutionnel. Mais quelle que soit la tournure des événements, Soro se veut être gagnant de l’histoire.

