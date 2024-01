Côte d’Ivoire : Les raisons profondes de la suspension du député Noufé Sansan du RHDP

Le député de Doropo, Noufé Sansan n’est plus le secrétaire départemental du Rassemblement des Républicains pour la Démocratie et la Paix (RHDP) du département de Doropo. Il a été suspendu de ce poste à la fin des dernières élections Régionales et Municipales. Voici les faits qui ont conduit à cette suspension.

Voici ce qui a conduit à la suspension du député de Doropo Noufé Sansan du RHDP

Le député de Doropo, Noufé Sansan met considérablement en mal la cohésion sociale dans le département du Boukani. L’Honorable était secrétaire départemental du Rassemblement des Républicains pour la Démocratie et la Paix (RHDP) du département de Doropo. Mais, depuis la fin des élections couplées Régionales et Municipales du 2 septembre 2023, il été suspendu et relevé de ce poste. L’élu local qui a du mal à l’accepter, fait des sorties très polémiques dans la région. Le dernier en date est sa rencontre avec des chefs de villages Lobis qu’il recevait, à sa demande.

Cette situation qui continue d’alimenter les causeries dans le département, risque de créer une atmosphère délétère et de suspicion perceptible entre les différentes populations de cette zone déjà secouée par des velléités djihadistes. Ainsi, voici les faits profonds qui ont conduit à la rétrogradation du député Noufé Sansan au sein de la représentation du parti au pouvoir dans cette zone sont claires et plus précises.

Connu autrefois pour être un militant indécrottable du RHDP dans le département de Doropo, l’Honorable a en effet lors des joutes électorales du 2 septembre 2023, a décidé de choisir de soutenir ouvertement le candidat indépendant, Kambiré Sansan. Dont la liste, clanique, était composée que de Lobis, communauté dont est issu Noufé Sansan lui-même. Cela, au détriment du candidat officiel de son parti, le Maire sortant, Siaka Ouattara, qui conduisait une liste cosmopolite (composée de Koulangos, Malinkés, Lobi, etc.) qui épouse la vision du parti et les idéaux du Président de la République, Alassane Ouattara. Notamment le vivre ensemble et une Côte d’Ivoire solidaire.

Pour rappel, Noufé Sansan a été élu, au cours de la législature passée, Sénateur indépendant de la Région du Bounkani en étant opposé au candidat officiel du RHDP avant de ramener sa victoire au parti présidentiel. Également, pour la législature actuelle, il a été élu député indépendant avant de revenir encore dans sa maison politique.