Côte d’Ivoire : les réfugiés ivoiriens arrivés au Liberia ont fait part des motifs de leur départ du pays

Les réfugiés ivoiriens arrivés au Liberia ont fait part des motifs de leur départ du pays. Ces réfugies se disent avoir peur et ne souhaitent pas attendre jusqu’à ce que les choses deviennent difficiles avant de fuir pour sauver leur vie, rapporte le confrère KOACI.

La plupart des ivoiriens qui se réfugient au Libéria sont des femmes, des enfants et des personnes âgées et se retrouvent dans le comté de Nimba et plus précisément dans le district administratif de Kparblee.

Selon nos confrères du journal Daily Observer au Liberia qui ont rencontré certains ivoiriens arrivés au Liberia, beaucoup sont unanimes à attribuer leur traversée de la frontière sur le dos de l’élection présidentielle du 31 octobre dernier.

Pendant que certains des réfugies à l’image de Koui Augustin, avouent avoir décidé après la présidentielle de se réfugier au Libéria jusqu’à ce que les choses se calment, d’autres rappellent avoir perdu des proches lors des violences électorales de 2010 et ne veulent pas par conséquent être victimes des mêmes causes.

En dehors des motifs avancés par ces réfugiés, aucun d’eux n’a fait cas de violence dans son milieu de provenance. Si des chiffres non officiels au Liberia avancent un effectif de près de 1 000 réfugiés ivoiriens, une publication de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a indiqué que quelque 3.200 ressortissants de la Côte d’Ivoire ont afflué vers les pays voisins, pour fuir les violences post-électorales qui ont éclaté dans le pays.

Avec Koaci

