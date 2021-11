Côte d’Ivoire: les Sapeurs-pompiers militaires ivoiriens méritent des hommages

Longtemps décriés pendant de nombreuses années, force est de reconnaitre que les sapeurs pompiers militaires ivoiriens ont réussi à redorer leur blason et font aujourd’hui la fierté des forces armées ivoiriennes et de la population.

Avec à sa tête le Colonel- Major SAKHO ISSA, le Groupement de Sapeurs Pompiers Militaires à travers plusieurs reformes et innovations a su s’adapter aux réalités dont ils faisaient face et mettre en place des innovations réalistes.

Présents sur les réseaux sociaux, conseillant, à l’écoute permanente des requérants et ouvrant leurs portes à travers des journées éducatives pour nos enfants, leur rapprochement au plus près des populations n’est plus à démontrer.

Les statistiques claires émises illustrent objectivement le travail abattu sur le terrain.

Ils méritent notre reconnaissance.

Melv Le Sage

