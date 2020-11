Côte d’Ivoire : les secrets du coup de fil de Charles Blé Goudé au Président Bédié

Ce vendredi, l’ex ministre des jeunes patriotes de Côte d’Ivoire a joint au téléphone le Président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA et de la plateforme CDRP. Ci-dessous la rapport de la conversation.

Aujourd’hui vendredi 13 novembre 2020, à quelques heures de la rencontre convoquée par ses soins ce jour, j’ai personnellement tenu à joindre au téléphone, le Président Henri Konan Bédié, aux fins de lui témoigner de vive voix, ma compassion, mon soutien et mes encouragements relativement aux épreuves qu’il a vécues ces derniers jours, mais aussi évoquer la situation sociopolitique de notre pays.

Je n’ai pas manqué de lui adresser mes vives félicitations pour son engagement à ramener la paix entre filles et fils de la Côte d’Ivoire.

De mon coup de fil, je retiens la détermination et la volonté du président des plateformes de l’opposition ivoirienne, à davantage nous rassembler autour de lui pour que se tienne un dialogue national inclusif tel que le souhaitent l’ensemble des ivoiriens dans le seul intérêt du peuple de Côte d’ivoire.

Ce dialogue national inclusif servira de cadre pour poser les problèmes fondamentaux auxquels des solutions durables méritent d’être apportées.

J’ai été rassuré que le premier Ministre Pascal Affi N’guessan (dont j’ai aussi joint l’épouse au téléphone), le Ministre Maurice Kacou Guikahué, Pulcherie Gbalet et les autres leaders de l’opposition ne seront pas abandonnés en prison, et que les espoirs des jeunes, des femmes et de l’ensemble des ivoiriens en lutte ne seront pas vains.

C’est cet homme politique, conscient du poids de ses responsabilités que j’ai tenu à saluer cet après-midi.

Merci monsieur le Président pour votre disponibilité au combat et à un dialogue « franc et sincère » qui puisse sortir notre pays de cette crise qui n’a fait que trop de morts et approfondi le fossé social entre les filles et fils de la Côte d’Ivoire.

Que Dieu protège et sauve la Côte d’Ivoire.

Fait à La Haye le 13 novembre 2020

Charles Blé GOUDÉ

Président du COJEP

