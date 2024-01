Quatrième épisode de notre série sur les villes qui accueilleront la CAN du 13 janvier au 11 février. Bouaké, deuxième ville la plus peuplée du pays, reçoit le groupe D, composé du Burkina Faso, de l’Algérie, de la Mauritanie et de l’Angola. Une ville bouillonnante qui fut le siège de la rébellion dans les années 2000, mais qui cherche à aller de l’avant et effacer son image de ville rebelle.