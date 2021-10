Côte d’Ivoire: les voiries de Yakro bientôt en chantier

En marge du lancement des Journées Portes ouvertes et de la Caravane du Mclu à Yamoussoukro, le Ministre Bruno Nabagné Koné a visité plusieurs domaines publics de la capitale politique. Il s’est agit pour le Ministre, au cours de ces visites qui ont duré jusqu’à la tombée de la nuit, de s’assurer de l’inviolabilité de ces espaces publics destinés à accueillir de grands projets structurants de l’Etat de Côte d’Ivoire. Projets qui devraient rendre effectif le transfert de la capitale à Yakro. Ainsi, la Zone Aéroportuaire, la Zone Administrative et Politique, l’INPH-HB, le Stade de Yamoussoukro et le site du futur palais présidentiel ont vu passer le Ministre Bruno Nabagné Kone et sa délégation.

Melv Le Sage

Comments

comments