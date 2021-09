Côte d’Ivoire : Les vraies raisons du limogeage de Bictogo à la tête du RHDP

— Les militants du RHDP et plusieurs cadres n’ont cessé de se plaindre de la gestion calamiteuse du RHDP sous BICTOGO

— Les Militants crient leur misère, ils pleurent car selon eux leurs efforts sont oubliés.

Les militants du RHDP se disent abandonnés par les CADRES du RHDP

— Les TRANSFUGES DU PDCI-RDA et AUTRES se sentent MARGINALISÉS au sein du RHDP.

Et certaines sources feraient savoir que BICTOGO était plus proche de L’OPPOSITION. Contrairement à ses sorties publiques jugées trop sévères à leur encontre.

ALASSANE OUATTARA, exacerbé par les récriminations récurrentes à son égard a décidé de restructurer le RHDP .

Mais ADAMA BICTOGO est un cacique du RDR , donc occupera un AUTRE TABOURE

Comments

comments