Côte d’Ivoire: L’Etat accorde une subvention de 19 millions à 10 jeunes filles

Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a procédé, ce jeudi 9 février 2023 à Abidjan-Plateau, à la remise de chèques aux 10 lauréates de la 3ème édition du concours Miss 2.0 pour aider à la réalisation de leurs projets.

Makany Touré, la Miss 2.0, avec son projet sur l’agriculture en faveur des femmes en milieu rural et Marylise Gouaméné, sa première dauphine, porteuse d’un projet sur le tourisme ivoirien, ont chacune reçu la somme de 5 millions FCFA. Un chèque de 2 millions FCFA a été remis à Prescillia Dosseh la deuxième dauphine, avec un projet sur la lutte contre la drépanocytose. Les sept autres finalistes ont reçu la somme de 1 million FCFA chacune. Soit une subvention d’un montant total de 19 millions de FCFA remis aux lauréates.

Cette activité intervient dans le cadre de l’une des missions du ministère, à travers l’Agence Emploi jeunes, qui est de faire la promotion et la valorisation de l’entrepreneuriat féminin en Côte d’Ivoire tout en suscitant chez les jeunes filles un intérêt particulier pour l’auto-emploi.

“À la finale de ce concours, j’ai été agréablement surpris de voir les projets portés par ces jeunes dames. Ce sont des projets qui innovent et qui apportent des solutions concrètes dans différents domaines”, s’est réjoui Mamadou Touré.

Le ministre de la Promotion de la jeunesse a encouragé les lauréates à utiliser à bon escient la subvention reçue. “Ne dépensez pas cet argent. Utilisez-le pour booster vos initiatives”, a-t-il déclaré, non sans les inviter à recourir aux guichets de l’Agence Emploi jeunes en cas de besoin de financements plus importants dans la réalisation de leurs projets.

À l’endroit des jeunes, le ministre Mamadou Touré a rappelé que l’année 2023 leur a été dédiée par le Président de la République. Il les a invités à être entreprenants. “À travers la volonté du Président de la République de faire de 2023, l’année de la jeunesse, il s’agit pour le gouvernement d’accompagner les jeunes qui sont entreprenants, les jeunes qui apportent une plus-value au quotidien de nos concitoyens”, a-t-il relevé.

Les lauréates ont chacune exprimé leur gratitude au Président de la République et au gouvernement pour l’aide reçue.

Créé en 2020, le concours Miss 2.0 est un évènement totalement novateur, tant dans son concept que dans son déroulé. C’est un concours hybride et dans l’ère du temps, cassant les standards des concours de beauté et de la téléréalité. En s’appuyant sur le digital, le concours offre des champs de possibilité immenses tant sur la diversité, que sur sa capacité à engager une audience en valorisant la femme par ses compétences, son leadership et son engagement pour sa communauté.

