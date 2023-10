Côte d’Ivoire : l’État-major annonce un exercice militaire à San Pedro

Entre le 31 octobre et le 4 novembre 2023, les Forces armées de Côte d’Ivoire et les éléments français présents en Côte d’Ivoire mettront en œuvre un exercice militaire dans la région de San-Pedro. Cet exercice amphibie et terrestre, nommé « SOGODJEGUE 2023 », s’inscrit dans le cadre du partenariat militaire opérationnel entre les deux armées et se déroule conformément au programme de préparation et d’entraînement des Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI).

Elle déploiera des véhicules blindés, des aéronefs militaires et des navires de guerre. De plus, il est à prévoir des détonations et des explosions. L’État-major général des armées exprime ses excuses aux usagers du plan d’eau et aux habitants de la région de San Pedro pour les désagréments qui peuvent en résulter. Il les encourage à poursuivre leurs activités en toute sécurité.