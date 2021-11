Côte d’Ivoire: L’ex président ivoirien Laurent Gbagbo explique sa nouvelle lutte

Le président du (PPA-CI),Laurent Gbagbo dévoile sa vision pour une nouvelle Afrique.

L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a donné sa vision du panafricanisme et les objectifs qui constituent le socle de son combat politique aujourd’hui. L’homme a assuré qu’il est temps de travailler pour l’unité de l’Afrique.

Alors qu’il vient de mettre en place son nouveau parti politique, le Parti des peuples africains Côte d’Ivoire (PPA-CI), Laurent Gbagbo, dans un entretien avec le média français « L’Humanité », a expliqué sa vision du panafricanisme et ce qu’il y a lieu de faire pour atteindre les objectifs. « Ce qui est en jeu maintenant, c’est la lutte pour les pays africains, pour leur coopération et leur véritable indépendance », a indiqué Gbagbo.

« (…) nos États africains sont trop petits les uns par rapport aux autres et par rapport à leurs partenaires extérieurs. Il faut réussir l’Union des États africains pour que nous puissions mener ensemble des combats. Nous ne pesons pas assez face aux États-Unis ou à la Chine. Individuellement, nous ne pouvons mobiliser que des petites ressources », a expliqué l’ancien pensionnaire de la CPI. Il va sans dire que comme l’ex guide de la révolution libyenne Mouammar Kadhafi, Gbagbo aspire à une Afrique unie et forte.

« En Afrique, les pays dont on parle, ceux qui parviennent à émerger, ce sont le Nigeria, l’Afrique du Sud, l’Égypte, l’Angola, etc. Nous sommes une succession d’États minuscules, et donc nous pouvons peu de chose pour nos propres populations, et dans le concert des nations, nous ne sommes presque rien », a ajouté Gbagbo en soulignant que « certaines puissances combattent farouchement cette ambition panafricaine. Mais nous devons résister et poursuivre le combat, ne jamais baisser les bras ».

DD

Comments

comments