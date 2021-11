Côte d’Ivoire: l’honorable Dia Houphouët Augustin interpelle le gouvernement, “Dans un État sérieux, lorsqu’il y a détournement de fonds public, les coupables sont recherchés, arrêtés…”

Le Mouvement Élan National de Côte d’Ivoire a procédé à l’installation de sa Fédération de Yopougon sous l’initiative du président national Bamba Abou.

Cette rencontre placée sous le thème “La Côte d’Ivoire, face au défi de l’unité nationale: Quelle contribution de la jeunesse ?”s’est tenue au sein du complexe hôtelier Assonvon et a enregistré la présence du député Dia Houphouët Augustin, parrain de la cérémonie et de Joël Pote, cadre du COJEP, invité d’honneur.

Prenant la parole, l’honorable Dia Houphouët Augustin a Interpellé le gouvernement sur les détournement dans les entreprises publiques. 《Dans un État sérieux, lorsqu’il y a détournement de fonds public, les coupables sont recherchés, arrêtés, jugés et mis aux arrêts. Cependant, dans notre Pays les dé tourneurs de fonds publics changent simplement de bureaux et continuent de se servir de l’argent qu’ils ont volé au peuple et puis il n’y a rien. Nous interpellons nos dirigeants afin que cette fois-ci, les coupables répondent de leurs actes et qu’ils soient conduits à la MACA parce que c’est là-bas que se trouvent leur place…》a t-il expliqué

Melv Le Sage

