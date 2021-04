Côte d’Ivoire: libération de Gbagbo-Blé Goudé, Soro et Bédié réagissent dans un communiqué

L’annonce de l’acquittement définitif de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé continue de faire réagir en Côte d’Ivoire. Après les scènes de liesse dans le pays, les réactions de personnalités comme Simone Gbagbo et Yodé et Siro, c’est au tour de deux anciens alliés du président Alassane Ouattara de réagir. Guillaume Soro, ancien premier ministre et ancien président de l’Assemblée nationale et Henri Konan Bédié, ancien président ont décidé de rendre publics leurs avis sur cette décision.

Communiqué suite à la libération de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé

Je me réjouis de la décision de la Chambre d’appel de la CPI, confirmant, l’acquittement de nos compatriotes Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Cette décision d’acquittement vient mettre un terme définitif à près d’une décennie de procédure.

Plus aucune raison objective ne peut être opposée au retour dans leur pays de ces deux fils de la Côte d’Ivoire. Je souhaite de tous mes vœux leur retour rapide et sécurisé dans leurs familles.

Guillaume Kigbafori Soro

Ancien Premier Ministre

Ancien Président de l’Assemblée Nationale

Président de Générations et Peuples Solidaires

Communiqué d’Henri Konan Bédié

C’est avec une grande joie que j’ai appris, le mercredi 31 mars 2021, la confirmation de l’acquittement du Président Laurent Gbagbo et du Ministre Charles Blé Goudé par la CPI; une liberté qui n’aurait jamais dû être entravée depuis la décision rendue en première instance. L’acquittement de ces deux personnalités et leur retour définitif en Côte d’Ivoire vont certainement contribuer à la décrispation de la vie politique nationale. Je souhaite, ainsi un bon retour en Côte d’Ivoire au Président Laurent Gbagbo et au Ministre Charles Blé Goudé.

