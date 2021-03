Côte d’Ivoire: Lida Kouassi veut retourner en prison

Les résultats des législatives du 6 mars derniers sont plus en contestés par l’opposition. Lida Kouassi crache ses vérités et manifeste sa volonté de retourner en prison.

“Je persiste et je signe, dussai-je retourner en prison pour cela : monsieur Kouyaté, même élu par bourrage des urnes et par l’achat des consciences à coup d’argent, ne peut représenter les populations dida et godié de Lakota à l’Assemblée nationale. Monsieur Kouyaté n’est que le représentant de la communauté des nordistes à Lakota. Son élection à Lakota signifie que les populations dida et godié de Lakota ne seront pas représentées à l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire durant la prochaine législature. Monsieur Kouyaté qui dit avoir pris les armes contre la mère patrie en 2002 et 2011, parce-que le nord est marginalisé et peu développé, devrait se présenter chez lui, à Minignan, pour oeuvrer au rattrapage du développement du nord, sa région d’origine. Exprimer cette vérité n’a rien à voir avec la xénophobie! ” , a t-elle dit .

Sapel MONE

Comments

comments