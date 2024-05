Côte d’Ivoire : L’identité de la chérie de Willy Dumbo révélée

La vie amoureuse de l’humoriste Willy Dumbo est toujours restée un jardin secret. Aujourd’hui, une photo d’une jeune femme a été publiée sur les réseaux sociaux où il est mentionné madame Willy Dumbo.

La petite amie de Willy Dumbo est enfin connue

L’humoriste ivoirien, Willy Dumbo est devenu depuis quelques années un excellent animateur sur la chaîne privée Life TV appartenant au magnat de la communication, Fabrice Sawegnon. Il présente avec maestria l’émission qui porte son nom du lundi au vendredi à partir de 11h30mn dénommée ‘’Willy à Midi’’.

Avant de déposer ses valises dans cette télévision privée, il a traîné sa bosse dans plusieurs autres chaînes comme à RTI 2 où il présentait l’émission ‘’Monsieur, Madame, Bonsoir’’ et sur la radio Trace FM à l’émission matinale chaque samedi baptisée‘’Accusé(e), levez-vous’’. En plus de sa casquette d’humoriste et d’animateur, Willy Dumbo est également un formidable artiste-chanteur.

Mais, les nombreux fans et téléspectateurs voudraient bien connaître la vie sentimentale de l’humoriste-animateur. Sur ce volet, Willy Dumbo ne s’est jamais prononcé sur la question. Toutefois, la page Facebook du média de l’Agence de Presse Régionale a publié le jeudi 9 mai la photo d’une jeune femme avec ce message : ‘’Madame Willy Dumbo Dumbo’’. Le voile enfin levé sur l’identité de la petite amie de l’humoriste, on attend à présent sa réaction pour affirmer ou infirmer.