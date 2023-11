Côte d’Ivoire-Littérature : Eugène Zadi dédicace “L’âme cassée”

Mercredi 22 novembre 2023, Eugène Zadi a réuni un parterre de personnalités de la littérature à la librairie Carrefour Siloé pour la dédicace de son oeuvre “L’âme cassée”.

Littérature : Eugène Zadi et son chant d’amertume

Eugène Zadi vient de sortir une oeuvre littéraire qui porte le titre “L’âme cassée”, sorti aux éditions L’Harmattan. Ce recueil de 37 poèmes est un véritable chant d’amertume naissant à travers la plume du poète. Le livre transpire l’amertume, certes, mais il s’achève sur une “mélodie” d’espoir ou d’espérance.

Frère cadet de l’illustre écrivain feu Bernard Zadi Zaourou et de feu Marcel Zadi Kessy, ancien président du Conseil économique et social, l’écrivain fait ses premiers pas dans le monde littéraire qui ne lui est pourtant pas étranger. “(…) j’arrive dans un nouvel univers. À vrai dire, je ne m’y sens pas si étranger que cela. Oui ! Parce que mon frère était écrivain, dramaturge, metteur en scène, musicien et surtout…poète”, a-t-il précisé faisant allusion au professeur Zadi Zaourou. C’est d’ailleurs cet immense homme de culture qui a “inoculé sa poésie” à Eugène Zadi.

Après avoir exercé en tant que journaliste et directeur de la communication de la SODECI (Société de distribution d’eau de Côte d’Ivoire) et de la CIE (Compagnie ivoirienne d’électricité), ce diplômé de science politique a été happé par le monde de la poésie.

“Je constate qu’il m’a juste fallu traverser une zone de turbulence, mais une zone ponctuée tout de même de très violentes secousses pour provoquer une fissure puis la faille par laquelle le besoin et le goût de la poésie sont remontés en surface”, s’est-il exprimé. “J’ai offert aux lecteurs ce qui a pu me toucher du dedans de moi-même. Celui qui a vécu la trahison, celui qui a rencontré la mort, celui qui a connu les assauts de la vie, il peut le comprendre facilement”, a confié l’auteur.

En réalité, a assuré le poète, “L’âme cassée” est né de la sidération puis la réalité du vide laissé par ses ainés Zadi Zaourou et Zadi Kessy. Son recueil de poèmes tire son existence des douleurs. “Mais les douleurs enfantent souvent des choses qui nous dépassent. Dieu a restauré mon âme et il poursuit son oeuvre de restauration”, a-t-il conclu.

Zio Moussa, émérite journaliste, s’est laissé séduire par le titre plein et évocateur. “Le titre accroche du regard, donne envie de lire et structure la page”, a révélé le journaliste senior. Il faut rappeler que la séance de dédicace était placée sous le parrainage culturel de Fousséni Dembélé, le directeur général de la RTI.