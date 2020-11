Côte d’Ivoire : l’OFFPI exige la libération immédiate et sans condition du Président Affi N’guessan

Dans un communique dont AbidjanTV.Net a reçu copie, l’organisation des femmes du Front Populaire Ivoirien (OFFPI) a donné les conditions pour une paix durable en Côte d’Ivoire. Selon les Femmes de l’OFFPI, la libération des leaders politiques y-compris le Président du FPI est le gage de la stabilité du pays.

Déclaration de l’organisation des femmes du Front Populaire Ivoirien (OFFPI) sur la situation socio-politique de la côte d’Ivoire

L’organisation des femmes du Front populaire Ivoirien (OFFPI), a appris avec une vive indignation, l’arrestation, dans la nuit du vendredi 06 au samedi 07 novembre 2020, du Premier Ministre Pascal Affi N’guessan, Président du FPI, alors qu’il se rendait à Bongouanou, le chef lieu de la région dont il est l’élu à l’Assemblée nationale et au conseil régional.

Plus grave, l’OFFPI note qu’après plusieurs jours de détention dans un lieu tenu secret, sans possibilité d’assistance juridique de la part de ses avocats, le président du parti a finalement été présenté le lundi 09 novembre 2020 à un juge d’instruction et placé sous mandat de dépôt.

Devant cette situation d’une extrême gravité, l’OFFPI :

-Condamne avec la plus grande fermeté, l’arrestation et la détention arbitraire du Président Pascal Affi N’guessan.

-Exige la libération immédiate et sans condition du Président Affi N’guessan

-Prend à témoin la communauté nationale et internationale sur les dérives dictatoriales du régime de M. Alassane Ouattara

-Tient à exprimer sa solidarité à tous les détenus politiques, civils et militaires et en particulier au Président Pascal Affi N’gessan

-Demande à toutes les femmes du FPI à rester mobiliser et à l’écoute des mots d’ordre à venir du parti et de la plateforme de l’opposition.

Fait à Abidjan, le 10 Novembre 2020

Pour l’OFFPI

La Secrétaire Nationale

L’ambassadeur Anne Gnahouret

