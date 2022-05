Côte d’Ivoire: l’ONI lance une campagne de réclamation partout pour l’obtention des cartes

Abidjan, le 18 mai 2022- L’Office national de l’Etat civil et de l’Identification (ONECI) organise les journées de la réclamation du 17 au 31 mai 2022, au Palais des sports de Treichville, à l’Espace Ficgayo de Yopougon et à la Mairie d’Abobo, afin de faciliter l’obtention des Cartes nationales d’Identité (CNI) aux Ivoiriens en attente de leurs pièces d’identité.

Le lancement de cette opération spéciale a été fait, le lundi 16 mai 2022 à Abidjan, au cours d’un point de presse, par le directeur général de l’ONECI, Ago Christian Kodia.

Ces journées qui s’ouvrent le mardi 17 mai 2022, vont permettre à tous ceux qui sont en attente de leurs cartes de trouver des agents de l’ONECI à leur disposition. Ces agents les renseigneront sur le statut de leur titre d’identité et une solution sera trouvée à tout ce qui constitue un blocage à leur demande.

Le directeur général de l’ONECI a lancé un appel à la population à venir massivement dans ces grands espaces dédiés pour se rassurer du niveau de traitement de leur demande.

Au 31 mars 2022, le point du terrain relatif à la production et à la distribution des CNI faisait état de près de 600 000 CNI produites, disponibles dans les centres de distribution et en attente de retrait.

A ce jour, plus de 3 millions d’Ivoiriens ont retiré leur CNI sur les quelques 4 millions de CNI produites.

Le retrait des CNI et la production de titres d’identité se poursuivent également.

En marge de la CNI, la délivrance de carte de résident de la CEDEAO est en marche, a relevé le Directeur Général de l’ONECI.

Melv

Comments

comments