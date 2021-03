Côte d’Ivoire: l’UDPCI présente ses profondes condoléances à la famille Bakayoko

Accompagné d’une forte délégation de l’UDPCI et de la Plateforme ARC-EN-CIEL, Dr Abdallah Toikeusse MABRI, a présenté, ses condoléances à la famille de son ami et frère le Premier Ministre Hamed Bakayoko, le mardi 16 mars 2020.

Que son épouse et toute sa famille trouvent consolation auprès d’Allah, et accorde au disparu le repos éternel. Qu’Allah le tout puissant riche en miséricorde accepte notre frère dans sont paradis et beaucoup de courage a la grande familles Bakayoko.

Repose en paix PM.

Perle Lola

