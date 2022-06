Côte d’Ivoire: lueur d’espoir pour Gadji Celi et les artistes pro-Gbagbo en exil￼￼

Gadji Celi, Serge Kassi, François Kency et Abou Galliet, jugés proches de Laurent Gbagbo et exilés depuis plusieurs années peuvent désormais espérer rentrer sur la terre de leurs ancêtres. Lors d’une rencontre avec le ministre de la Réconciliation et de la cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin (KKB), ils se sont engagés pour la réconciliation en Côte d’Ivoire.

Le ministre de la Réconciliation et de la cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin, a, dans le cadre d’une mission visant à échanger avec la diaspora, rencontré samedi un collectif d’artistes ivoiriens installés en France depuis la crise postélectorale de 2010-2011. Au nombre de ces artistes ivoiriens en exil à Paris, jugés proches de l’ancien Président de la République de la Côte d’Ivoire, figurent, Gadji Celi, ancien patron du BURIDA, Serge Kassi, François Kency et Abou Galliet.

Selon une note du ministère, rapportée par les médias ivoiriens, ils ont marqué leur « adhésion totale à accompagner le processus de réconciliation » mené par le ministre KKB. « Le temps de leur retour au pays a sonné », ont indiqué ces stars, rapporté par Koaci. Au regard de l’ouverture du gouvernement à accueillir les personnes en exil, le HCR a annoncé la cessation, dès le 30 juin 2022, du statut des réfugiés pour les Ivoiriens à l’étranger.

« Je devais rentrer normalement en même temps que le Président Gbagbo »

Depuis la crise post-électorale de 2011, l’ancien capitaine des Eléphants de la Côte d’Ivoire, Gadji Celi St Joseph est parti en exil en France. «Je devais rentrer normalement en même temps que le Président Gbagbo… Mais actuellement, je suis en train de régler certains détails administratifs avant de rentrer », avait déclaré Gadji Celi en octobre dernier.

« La Côte d’Ivoire a connu une crise post-électorale qui m’a contraint à être en exil aujourd’hui. Je suis en exil parce que parmi tant d’Ivoiriens qui ont eu leurs maisons occupées par les rebelles, j’en fais partie. Je suis aujourd’hui en exil en France. Je suis victime de mes convictions mais je pense que l’Afrique doit grandir », a déclaré Gadji Celi, le lundi 09 septembre 2019 sur France 24.

L’artiste-footballeur n’a pas manqué d’ajouter que: « ’j’ai pris la responsabilité de soutenir le candidat Laurent Gbagbo. Aujourd’hui, il est acquitté et il parle de paix. Alors, moi ça m’arrange. J’aime la paix. Tous les artistes ont des amis au pouvoir. Tous les artistes soutiennent des candidats. Ce n’est pas pour autant qu’il faut les blâmer. Nous sommes des artistes. Nous avons nos convictions et aujourd’hui, je pense que l’acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé nous donne raison. Nous qui avions souhaité que les choses se passent comme ça. Et que le président Gbagbo parle de paix aujourd’hui, cela prouve que c’est un grand homme d’Etat », avait confié Gadji Celi à la chaine française.

