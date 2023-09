Côte d’Ivoire : l’université de Bondoukou ouvre ses portes le 02 octobre prochain

Encore de l’innovation dans le secteur de l’éducation en côte d’Ivoire. L’université de Bondoukou ouvre officiellement ses portes par les premiers cours le 02 octobre 2023. C’est une annonce qui a été faite par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, après une visite d’imprégnation de l’état d’avancement des travaux de construction de la première tranche de ladite université en côte d’Ivoire.

Le ministre Adama Diawara rassure sur le démarrage effectif des cours à l’université de Bondoukou

En effet, selon le ministre Adama Diawara, l’université de Bondoukou va prôner pour des formations dans les domaines de l’Architecture et de l’Urbanisme, des Arts du développement durable, des Lettres, des Sciences sociales et des Sciences de la santé. Environs 510 étudiants pourront faire directement leur première entrée à ladite université.

Par ailleurs, à travers l’évolution des travaux, le ministre s’est dit satisfait : « Tous les travaux de la première phase ne sont pas encore achevés. Mais les bâtiments prioritaires sont fin prêts, et la cérémonie de rentrée solennelle dans l’enseignement supérieur pourra se faire à l’université de Bondoukou, le 2 octobre 2023 », a expliqué le ministre Adama Diawara.

Ainsi, il a profité de l’occasion pour féliciter les équipes qui travaillent sur le chantier pour le bon déroulement des travaux. Aussi, il exhorte les responsables chantiers à œuvrer pour boucler les tâches dans un délais faible.