Côte d’Ivoire : Lutte contre la mortalité néonatale et maternelle

L’entreprise Coca-Cola, en partenariat avec MedShare International et le ministère de la Santé a organisé le mercredi 13 septembre 2023, une vaste campagne de remise d’équipements médicaux aux Centre Hospitalier et Universitaire de Treichville et l’Hôpital Général de Port Bouet.

Après le CHU de Cocody c’est au tour des établissements de santé publique de Treichville et Port Bouet de bénéficier d’appareils sanitaires de la part de Coca-Cola. Ces dons s’inscrivent dans le programme « Save Birth Initiative » (L’initiative accouchement sans risques), un projet social mis en place par cette structure pour remédier au fort taux de mortalité néo-natale et maternelle en Côte d’Ivoire.

C’est lors d’une cérémonie officielle, en présence de plusieurs autorités ivoiriennes et américaines que ces équipements médicaux, d’une valeur de 1 milliards cinq cents millions de francs CFA ont été remis à ces deux établissements publiques.

Ces appareils sont entre autres des incubateurs, des appareils à ultrasons, des lits d’accouchement, des cabinets de nettoyage, des tables d’opération, des chauffe-bébés, des tables d’examen, des unités d’électrochirurgies…

Mme Ayeshah FAUZEE, directrice des Relations Gouvernementales, de développement durable et de la Communication de Coca-Cola pour la région de l’Afrique de L’ouest, du centre et des iles de l’océan indien a au nom des donateurs, a exprimé le bien-fondé de cette œuvre sociale.

“L’Initiative pour une naissance sans risque est une étape importante pour Coca-Cola en Côte d’Ivoire et, en effet, un signe avant-coureur de bonnes choses à venir, en ce qui concerne la santé maternelle et infantile ici. Chez Coca-Cola, nous pensons que nos activités sont aussi durables que les communautés dans lesquelles nous opérons et c’est pourquoi nous nous sommes engagés à renforcer le système de santé ivoirien…Les femmes sont un pilier les piliers de l’entreprise Coca-Cola et nous sommes heureux que cette initiative contribue à assurer la sécurité de leur vie et de celle de leurs enfants.”

Pour Coca-Cola, il est primordial que les mères et leurs nouveau-nés rentrent chez eux vivants, c’est pourquoi, sur une période de trois ans, l’entreprise s’engage à livrer 26 conteneurs de quarante pieds (40ft) d’équipements médicaux à des hôpitaux sélectionnés par le ministère de la Santé en Côte d’Ivoire. A cet effet, de MedShare International, partenaire technique de Coca-Cola apportera aux hôpitaux bénéficiaires une aide à l’installation et à l’utilisation de ces équipements.

Pour sa part, le ministre ivoirien de la santé, Monsieur Pierre DIMBA n’a pas manqué de saluer cette initiative tout en encourageant d’autres structures à se joindre à cette opération noble.

«Cette administration n’a cessé de réitérer la nécessité de partenariats public-privé pour combler les lacunes du secteur de la santé, entre autres. Le gouvernement fait beaucoup d’efforts pour s’attaquer aux problèmes du secteur, mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous encourageons d’autres multinationales et acteurs du secteur privé à se joindre à ce type d’initiative, car nous travaillons ensemble vers un meilleur avenir pour nos concitoyens ».

Rappelons qu’en novembre 2022, le CHU de Cocody recevait 4 conteneurs d’équipements médicaux d’une valeur d’un milliard de francs CFA de Coca-Cola et son partenaire MedShare International. Coca-Cola Company est la plus grande entreprise de boissons au monde, offrant plus de 500 marques à des personnes dans plus de 200 pays.