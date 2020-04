Côte d’Ivoire / Lutte contre le Coronavirus : le FPI vole au secours de ses prisonniers

le Secrétariat Général Adjoint chargé de L’Administration Pénitentiaire et des Prisonniers Politiques a fait, ce jour mercredi 1er avril, un important don de vivres (riz, huile, pâtes alimentaires) et de produits d’hygiène (gel hydro alcoolique, savons, eau de javel, insecticides) aux prisonniers politiques civils et militaires détenus dans plusieurs prisons du pays, pour la prévention contre le Coronavirus.

Sur instruction du SGA Michel Gbagbo, le Directeur de Cabinet du SGAAPPP, Raoul DOGBO et le Chargé des RS Alain KOUASSI, se sont rendus ce matin à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA) pour remettre ces dons aux dits détenus.

D’autres membres du Cabinet ont été chargés de convoyer les dons pour les détenus de l’École de Gendarmerie d’Abidjan (EGA) et ceux de la Maison d’Arrêt Militaire d’Abidjan (MAMA). Il en sera de même pour les détenus des prisons de Bouaké et de Man dès demain jeudi 2 avril.

Il est bon de savoir que le Cabinet du SGA Michel GBAGBO a fait parvenir il y a quelques jours de cela, de l’argent aux civils détenus au Libéria pour leur permettre de s’approvisionner en vivres et non vivres.

Continuons de soutenir nos camarades et les éléments des Forces de Défense et de Sécurité encore en prison depuis la crise post électorale. Certes la situation est difficile en ce temps où chacun se met à l’abri pour cause du Coronavirus, mais n’oublions pas de faire parler notre coeur car ces personnes et leurs familles ont besoin de nous pour se préserver eux aussi du covid-19 et surtout tenir le coup.

SERVICE COMMUNICATION FPI

