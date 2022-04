Côte d’ivoire: Lys Sassandra Fc devient le club le plus populaire L1 en quelques heures

Ayant été le seul club de L1 a avoir donné le seul suffrage à Drogba, tout en aspirant au renouveau du football local, la majorité des ivoiriens se sont abonnés à la page de l’équipe tout en décidant de la soutenir jusqu’à la fin de leurs jours.

Nous rappelons que le club était à 3000 membre avant le 23 Avril et à ce jour l’équipe compte plus de 70000 membres. Ce 1 Mai Lys Sassandra affrontera l’Asec et les nouveaux supporters ont commencé à s’acheter des maillots bleu et blanc pour pousser leur nouveau club à la victoire.

Melv

Comments

comments