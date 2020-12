Côte d’Ivoire: Mabri lance un cri depuis son exil

En exil, le président de l’UDPCI, Albert Toikeusse Mabri, a adressé un message ce vendredi 18 décembre 2020 aux Ivoiriens.

« Seigneur, nous n’avons d’autres secours que Toi, accorde-nous une crainte sincère et fasse que nous te soyons entièrement soumis et reconnaissants. Pieux Djouma à tous » a lancé Toikeusse Mabri ce 18 décembre 2020.

Rappelons que le président de l’Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI) Albert Toikeusse Mabri, membres du Conseil national transition ( CNT), un organe dit de transition créé par l’opposition ivoirienne, est « activement recherché » dans le cadre d’une enquête ouverte par la justice ivoirienne pour complot contre l’autorité de l’État et l’intégrité du territoire national.

Yeclo

