Côte d’Ivoire : Mabri Toikeusse, président de l’udpci reçu en audience par le président Henri Konan Bédié

Le président du PDCI-RDA, Aimé Henri Konan Bedie, a reçu en audience le président de l’UDPCI, Albert Mabri Toikeusse ce mardi 15 Avril 2021 à sa résidence de Cocody. Le président du parti arc-en-ciel est allé s’abreuver chez le doyen de la politique politique.

“Le président Bedie est notre père, notre aîné, aussi et surtout le leader de l’opposition, de notre plateforme. De temps en temps, nous venons le saluer et lui donner de nos nouvelles et recevoir ses conseils utiles. A la veille de séances importantes au niveau de l’Assemblée nationale, j’ai cru bon de venir le voir pour que nous échangions. J’ai été instruit”, précise l’opposant.

“Je pense que nous partirons au niveau des trois groupes parlementaires de l’opposition pour travailler la main dans la main afin de donner à l’Assemblée nationale la mission noble qui est dévolue et aussi faire en sorte que cela contribue à la paix, à la cohésion et au renforcement des bases démocratiques ivoiriennes ” conclu-t-il.

Sapel MONE

