Côte d’Ivoire : Madame Henriette Konan Bédié fête 82 ans d’anniversaire

L’ex première Dame de Côte d’Ivoire, Madame Henriette Konan Bédié fête ses 82 ans d’anniversaire ce lundi 28 décembre 2020.

Ce que nous savons d’Henriette Konan Bédié

Née le 28 Décembre 1938 à Bouaflé, d’une famille de douze enfants, Madame Henriette Konan Bédié est la fille de Mr Kablan Koizan, ancien directeur d’école.

Après ses années primaires, Mme Henriette Konan Bédié obtient son entrée en 6ème et est admise au Collège Moderne de Jeunes Filles de Bingerville, en 1953.

En 1957, Mme Bédié part poursuivre ses études de Secrétaire de Direction à Poitiers, en France où elle y rejoint son époux HENRI KONAN BEDIE.

Elle crée la fondation SERVIR le 16 mai 1996. Il s’agit d’une fondation internationale à but non lucratif qui réunit en son sein, de bonnes volontés décidées à mettre bénévolement leur temps et leur expertise au service des défavorisés. Servir est en permanence à l’écoute de la société ivoirienne pour déceler les détresses, les angoisses et les exclusions collectives.

Sapel MONE

