Côte d’Ivoire : Magic System entame le Akwaba Tour avant la CAN

L’atmosphère de la CAN 2023 monte déjà d’un cran. Avant l’ouverture de la compétition, le groupe Zouglou Magic System, qui a réalisé l’hymne officiel de la CAN entame le ‘’Akwaba Tour’’.

Magic System offre le Akwaba Tour aux ivoiriens

L’hymne officiel de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire a été dévoilé il y a un mois à l’occasion de la cérémonie du tirage au sort au Parc des expositions d’Abidjan à Port Bouët. Cette chanson officielle intitulée ‘’Akwaba’’, a été portée par le groupe musical Zouglou aux multiples distinctions, Magic System et l’artiste égyptien, Mohamed Ramadan et la chanteuse nigériane,Yemi Alade.

A déjà seulement deux mois de l’ouverture de cette CAN dite de l’hospitalité qui démarre du 13 janvier au 11 février prochain, la ferveur de cette compétition africaine est déjà palpable dans tous les espaces de loisirs et les événements culturels organisés ou à venir en Côte d’Ivoire pour faire vivre les populations ivoirienne.

Les quatre gaous magiciens A’Salfo, Tino, Goudé et Manadja ont décidé de faire découvrir l’hymne officiel de la CAN 2023 aux populations de l’intérieur du pays à travers une caravane qui commence ce samedi 18 novembre au nord de la Côte d’Ivoire plus précisément à Korhogo. Le lead-vocal du groupe mythique et ses amis ont lancé via sa page Facebook une mobilisation des korhogolais à venir nombreux à la place de l’Indépendance de la ville. ‘’Korhogo, attendez-nous. On arrive chez vous avec le COCAN ce samedi pour le Akwaba Tour à partir de 18h. On vous offrira une petite séquence concert avec quelques-uns de nos titres à succès y compris l’hymne officiel de la CAN de l’hospitalité!’’, annoncent-ils.

D’autres artistes comme la chanteuse ivoirienne d’origine guinéenne Kandet Kanté sera aussi de la partie. Dans un post publié sur sa page Facebook le vendredi 17 novembre, elle indique qu’elle est déjà dans la ville du Poro. ‘’Salut mes adorables. Je suis déjà à Korhogo pour vous présenter la mascotte de la CAN. Je vous invite tous à nous rejoindre demain pour la caravane à la place de l’indépendance, accompagnés de mes frères du groupe Magic System. Ne manquez surtout pas ça, ce sera une expérience unique et inoubliable’’, a-t-elle écrit. Après l’étape de Korhogo, A’Salfo et ses camarades vont égayer le samedi 25 novembre prochain les populations de Yamoussoukro à la place Jean-Paul II.