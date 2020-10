Côte d’Ivoire: Major Doumbia attaque Afrique Média depuis son domicile

L’ Enseignant-chercheur en Sciences du Langage ,à l’ Université FELIX Houphouët-Boigny attaque en cette matinée du jeudi 8 septembre 2020 la chaîne panafricaine, Afrique mediaTV.

Tôt ce matin, Doumbia Major s’en prend à Afrique média sur les réseaux sociaux. Dans une note lassée sur sa page Facebook, le Professeur manifeste un dégoût pour ce media d’information.

“Le problème des camerounais, c’est la jalousie : c’est la jalousie de voir notre pays se développer qui leur fout la rage et la haine et c’est cette jalousie qu’on voit se manifester sur Afrique média.

Sinon si c’est de démocratie et d’alternance politique qu’ils voulaient parler sur leur télévision Afrique média, leur propre pays est suffisamment un cas de recul démocratique, de dictature et le champion d’Afrique en matière de corruption. Ils auraient pu en parler tout le temps sans épuiser le sujet, jusqu’au départ du pouvoir de Paul Biya. (Si tant est qu’ils voulaient être utiles à la démocratie en Afrique).

Ils ont un président en état de momie ambulante, qui a fait plus de trente ans au pouvoir, ça ça ne les préoccupe pas, c’est parler des autres pays qui les intéresse.

Ils ont tellement été émasculé et castrés par Paul Biya qu’aucun d’entre eux n’ose le critiquer.

Comme des chiens, ou comme des animaux féroces qui ont été domptés, ils craignent leur propriétaire Paul Biya. C’est sur les Présidents d’autres pays qu’ils se défoulent, pour se soigner de leur souffrance et de leur mal de vivre sous une dictature qui les bâillonne et contre laquelle ils ne peuvent lever la voix,”a-t-il livré.

Sapel MONE

Comments

comments