Côte d’Ivoire/ Major Doumbia attaque Gbagbo: “Le FPI, à ce jour se situe dans la gauche nationaliste de type Hitlérien”

Doumbia Major, Président du Congrès Panafricain pour le Renouveau ( CPR) s’éprend violemment aux partis politiques des ex- Présidents ivoiriens, Laurent Gbagbo et Henry Konan Bédié. Depuis sa résidence, hier dimanche 14 juin 2020, Major lance une pique au deux grands de l’opposition ivoirienne. Cette attaque fait suite à la signature de l’accord de collaboration entre le PDCI-RDA et le FPI de Gbagbo.

“Au sein de la gauche, il y a la gauche nationaliste raciste et haineuse de type Hitlérienne (les identitaires, les ségrégationnistes, ethnicistes etc..) et il y a la gauche humaniste rationaliste ( les progressistes). Mussolini et Hitler était de gauche ( national socialisme).

Au sein de la droite, il y a la droite nationaliste libérale, raciste et haineuse et il y a les libéraux capitalistes humanistes ( qui vont de l’anarcho-capitalisme au capitalisme à visage humain).

(Au sein de la droite, prédominent les idées de libre concurrence, le pouvoir de l’argent, chacun pour soi, refus de l’ingérence ou du monopole de l’État dans le monde des affaires) , mais à ce fond économique peut se greffer une conception irrationnelle, en lien avec la hiérarchisation des humains selon leur race, religion, ethnie, origines etc..

Quand des hommes de gauche humaniste rationaliste doivent faire un choix, le premier critère c’est de se dire : “l’humain d’abord”, d’où la primauté de la lutte contre les haineux et identitaires de tous bords.

Le second critère c’est la gestion de la chose publique et le partage équitable des ressources et richesses collectives.

Le parti de Gbagbo le FPI, à ce jour se situe dans la gauche nationaliste de type Hitlérien.

Le parti de Bédié au jour d’aujourd’hui peut être classé dans la droite nationaliste identitaire.” A t-il déclaré.

Sapel MONE

