Côte d’Ivoire : Major Doumbia attaque le président Bédié

Aucune tendresse de la part du Professeur Major Doumbia( RHDP) à l’endroit du président du plus vieux parti politique de la Côte d’Ivoire, le PDCI-RDA.

Ce lundi, suite au meeting de l’opposition, Major Doumbia, proche du parti au pouvoir semble vouloir déstabiliser le PDCI d’Houphouët. Pour se faire, il procède à un réveil des anciens démons.

“Bédié, à partir de 2000, a joué la carte de la survie du PDCI, car Gbagbo ayant repris son discours et acheté nombreux de ses cadres, il n’avait aucun intérêt à soutenir Gbagbo qui aurait absorbé le PDCI.

Il s’est accroché au RDR pour liquider le FPI, en renonçant stratégiquement au discours haineux et xénophobe pendant un moment, et maintenant qu’il s’est assuré que Gbagbo est par terre, il reprend le discours identitaire et xénophobe, pour récupérer ses adeptes que son concurrent Gbagbo avait capturés dans son jargon.

Maintenant qu’il a aidé à faire mettre Gbagbo en prison, il fait semblant de le défendre et il se sert de ces gens qui se sont laissés prendre par le discours tribal et de haine, comme bouclier à l’abri duquel il va conquérir le pouvoir contre Ouattara, à nouveau présenté comme étranger.

La stratégie de Bédié est aussi claire que l’eau de roche. C’est Gbagbo le grand perdant du jeu, car non seulement Bédié a pris sa revanche sur lui, mais en plus il se sert de lui dans sa stratégie de conquête du pouvoir, en ne lui donnant pas autre choix que celui de le soutenir. C’est l’otage qui soutient son bourreau,” a-t-il déclaré sur sa page Facebook.

Sapel MONE

