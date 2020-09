Côte d’Ivoire: Major Doumbia fait une grave révélation sur AFFI N’Guessan. Ce qu’il n’a pas di à l’opposition

Major Doumbia (RHDP) fait une grave révélation suR AFFI N’Guessan.

Selon le Professeur, le président du Front Populaire Ivoirien ( FPI), était en deal avec le pouvoir pour avoir les vices-Présidences de la CEI, a appris Abidjan TV.Net. Ci-Dessous les révélations de Major Doumbia.

“Affi N’guessan le leader de la frange cosmétique et coquille vide du FPI, était en deal avec le pouvoir pour avoir les vices-Présidences de la CEI.

Il a accompagné la mise en place de la CEI, mais malheureusement pour lui, sur le terrain, il a perdu les élections, parce que les représentants du RHDP ont refusé de marcher dans son deal.

Il est frustré parce que la coalition CPR – AID et GP-paix a eu plus de vice-présidents que lui.

Messieurs du “FPI cosmétique coquille vide”, je suis désolé, mais ce n’est pas de notre faute si vous vous êtes fait doubler ; nous avons été simplement plus rusés et plus stratèges que vous.

Si on reprend les élections à la CEI 10 fois de suite, nous allons vous battre 10 fois de suite, parce que nous sommes plus stratèges que vous.

Quand on a accompagné un processus depuis le début et qu’on a accepté les règles, on ne se rétracte pas après les votes pour dire que la CEI n’est pas équilibrée.

Vous pensiez rafler toutes les vices présidences, pour en faire un instrument de communication et de propagande, pour vous présenter comme le leader et chef de fil de l’opposition. C’est raté !

Et aujourd’hui vous êtes vus comme des traîtres, c’est pourquoi une partie de l’opposition refuse de composer avec vous.

Alors monsieur Affi , dites à jean Bonin qui accuse le CPR GP-PAIX et AID de collaboration avec le RHDP pour vous faire perdre les vices présidences de CEI locales, que le premier parti qui a collaboré avec le RHDP contre ses propres camarades de l’opposition, c’est bien le vôtre.

Nous ne gérons pas les états d’âmes, on fait de la politique”, a-t-il revélé.

La réplique du concerné est vivement attendu.

Sapel MONE

Comments

comments