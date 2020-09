Côte d’Ivoire: Mam Koul heureux, remercie le peuple

C’est une vraie déferlante d’amour et de refus de l’injustice qui a suivi l’annonce de l’invalidation de 30% de nos parrainages par le conseil constitutionnel il y a 2 jours. En 48 heures, ce sont des milliers de parrainages qui nous sont arrivés de toutes parts. Alors que nous n’avions besoin que de 2524 parrainages répartis dans 8 régions pour nous qualifier de façon définitive pour l’élection présidentielle d’octobre 2020, nous en avons déposés 9182 ce matin à 8h37. Je tiens à remercier chacune et chacun d’entre vous qui avez accepté de me parrainer, qui vous êtes impliqués dans la collecte, qui nous avez envoyé des parrainages par mail ou inbox, qui êtes passés au siège ou chez nos représentants pour vous assurer que nous remplissions les conditions nécessaires pour demeurer dans la course à la magistrature suprême. Merci aussi à toute l’équipe LIDER, les dirigeants, les militants, les sympathisants, les bénévoles, leurs familles, grâce à qui cette procédure fastidieuse a pu être conclue avec succès.Merci enfin à tous les donateurs, ceux qui nous ont appuyés financièrement, matériellement, techniquement et qui ont mis leurs ressources et compétences au service de la réussite de ce premier tour du scrutin.Nous allons, dans les prochaines semaines, avoir l’occasion de parler encore plus intensément de notre audacieux et rassurant projet de société, des réformes que nous envisageons pour apaiser le pays, moderniser l’administration, enrichir les populations et redonnez le pouvoir au peuple. En attendant, bon week-end à vous. La lutte continue, pour l’amour de la Côte d’Ivoire. Merci!

