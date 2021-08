Côte d’Ivoire/ Mama : Laurent Gbagbo convoque les populations Wê des régions du Guemon et du Cavally, la presse invitée

Le Cabinet de Son Excellence, le Président Laurent Gbagbo informe l’opinion nationale et internationale d’une importante rencontre entre les populations Wê des régions du Guemon et du Cavally et le président Laurent Gbagbo, le samedi 28 août 2021 à 11 heures à

Mama, son village natal.

𝗖𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗿𝗲𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗲𝘀𝘁 𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿𝘁𝗲 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗲𝘁 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲.

NB:

Mise en place terminée à 10h30

Port de cache-nez obligatoire

Fait à Abidjan le 24 août 2021

𝗟𝗲 𝗖𝗮𝗯𝗶𝗻𝗲𝘁 𝗱𝘂 𝗣𝗿𝗲́𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁

𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗙𝗣𝗜

