Côte d’Ivoire : Mamadou Koulibaly demande à l’opposition d’aller se faire enrôler

Mamadou Koulibaly a demandé ce jeudi 20 février 2020 à l’opposition ivoirienne d’aller se faire identifier, si elle ne sait pas faire de rébellion.

On se souvient que Mamadou Koulibaly, s’était affiché le mercredi 19 février 2020 avec sa carte sur les réseaux sociaux tout en invitant ses compatriotes à en faire de même.

« On y va, le ton est donné! MamKoul2020 s’est fait enrôler pour la CNI, au centre ouvert à la sous-préfecture d’Anyama. 15 à 20 minutes par personne. Accueil courtois. Conditions de travail pas encore optimales. Coût: 5.000 fcfa, payable en ligne ou sur place. La carte nationale d’identité est une pièce décisive. Il faut l’avoir pour ensuite prétendre influencer l’avenir de pays. Et levons-nous tous pour aller massivement demander nos cartes nationales d’identité. Lorsqu’il verra les immenses files d’attente devant les quelques centres listés, le gouvernement sera obligé d’en multiplier le nombre et d’en mettre partout. C’est notre droit, » comme on peut lire sur la page Facebook de LIDER.

