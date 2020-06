Côte d’Ivoire: Mamadou Koulibaly perd officiellement la légalité de son parti politique LIDER

Mamadou Koulibaly et son camp sont dans de beaux draps. Comme Gbagbo, il perd officiellement la légalité de son parti politique LIDER.

Koulibaly Mamadou perd officiellement la légalité du LIDER … La justice qui choisit les présidents des partis a encore fait parler d’elle.

La justice de Ouattara vient de valider une fois de plus, Lancina Karamoko comme président du LIDER reconnu par l’état. Mamadou Koulibaly et son groupe n’ont plus le droit d’utiliser les insignes de leur parti. Le 28 février dernier, la justice de Ouattara avait pris une décision faisant de Karamoko, membre du RHDP, le président légal du LIDER. Cette décision mettait ainsi Mamadou Koulibaly et ses amis dans la clandestinité. Ils sont désormais interdits d’utiliser les insignes de leurs propre parti.

Koulibaly Mamadou ne pourra donc pas se présenter avec les insignes de son parti.

Cette justice a choisi des president des partis tels que : Le PIT, le MFA, LIDER et le FPI… des partis aujourd’hui dans la clandestinité forcée.. Les franges qui jouent le jeu du pouvoir sont légalement reconnues.

C’est aussi de cette manière qu’Affi N’guessan a acquis la légalité. Contrairement aux autres qui ont officiellement adhéré au RHDP, Affi, sa mission est de faire semblant d’être un opposant.

Il est d’ailleurs, l’homme que le pouvoir appelle le chef de l’opposition, pendant que toute l’opposition a refusé d’adhérer à cette CEI déséquilibrée, Affi est le seul qui s’y trouve. Empêchant ainsi toute négociation sérieusement avec le pouvoir pouvant aboutir à une CEI véritablement transparente.

Elle permet également au RHDP de continuer à utiliser les insignes du PDCI.

