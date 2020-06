Côte d’Ivoire: « Mamadou Koulibaly voulait diminuer la caution pour être candidat et empocher 100 millions », révèle Touré Alpha

Touré Alpha Yaya a révélé que le plan de Mamadou Koulibaly était de chercher à faire diminuer la caution pour être candidat et empocher 100 millions.

Nous ne négocierons pas ça, c’est ton plan pour diminuer la caution comme ça tu seras candidat et empocher les 100 millions. Quand on enlève le pain de ta bouche c’est comme ça tu réagis.

Toi même dès demain si je te vois dans la rue avec le bâton entrain de casser je vais dire aux autres de descendre sinon personne ne bougera. En 2015 toi seul tu as pris 100 Millions tu n’as pas donné 5 f à quelqu’un. Tes enfants sont dans les universités canadienne et parisienne quand tu prends le magot tu ne penses qu’à ton confort et celui de tes enfants.

Bilan du fils de Nabintou est trop Djaz ( écoles , centres de santé bitume, électrification de tous les villages de Tchêmassoba, adduction d’eau ). Tchê toi même est ce que tu t’entend même , va au mali , au Burkina en Guinée et vient voir ce que type là a fait. Et toi à ton âge au lieu de nous donner bons conseils c’est ce que tu nous dis.

Fait venir bebeyou, et papi de paris et Canada et nous ferons ce que tu dis .

Le peuple est yêrê maintenant deh ……..

Koh prenez bâton, Moidou 6 est devenu 9 deh

