Côte d’Ivoire: Mamadou Touré apporte d’importantes réformes à la loi sur le service civique

La Commission des Affaires Sociales et Culturelles du Sénat (CASC) a reçu, mardi 2 mai 2023 à Yamoussoukro, Mamadou Touré, Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Service Civique, pour l’examen du projet de loi modifiant la loi n°2019-872 du 14 octobre 2019 instituant le Service Civique.

Mamadou Touré: « Le gouvernement prévoit de construire 14 centres de service civique dans le cadre de l’année de la jeunesse »

Au cours de cette séance présidée par M. COFFI Michel Benoît, Président de la CASC, le Ministre Mamadou Touré a expliqué que le présent projet de loi modificatif vise à renforcer le cadre légal du service civique et à le mettre en adéquation avec les objectifs de passage à échelle fixés par le Gouvernement.

Mamadou Touré a expliqué aux vénérables sénateurs que cette nouvelle loi va permettre à la Côte d’Ivoire de faire face aux nouveaux défis qui touchent la jeunesse et qui se dressent devant le gouvernement.

Il a souligné que le projet de loi modificatif vise à renforcer le cadre légal du service et le mettre en adéquation avec les objectifs de passage à échelle, fixés par le gouvernement.

« Le gouvernement prévoit de construire 14 centres de service civique dans le cadre de l’année de la jeunesse. Grâce à la coopération avec la Chine, il est prévu aussi la construction de 14 autres centres de service civique. Nous ferons tout pour que chaque chef de région ai un centre de service civique », s’est-il réjoui.

Pour le Ministre, la disparition du service civique a favorisé l’amplification des problèmes d’incivisme et d’insuffisance d’adhésion à la cause d’intérêt général.

Soulignant l’état de dégradation des valeurs civiques et morales, le Ministre Mamadou Touré a indiqué que le Gouvernement a pris plusieurs mesures dont la loi n°2019-872 du 14 octobre 2019 instituant le Service Civique.

Cependant, la pratique de cette loi a révélé de nouveaux défis qui appellent à l’extension du champ d’application et à la prise en compte des aspects internationaux de certains dispositifs de Service Civique.

L’émissaire du gouvernement a expliqué également que ce projet de loi qui permettra à la Côte d’Ivoire d’être efficace, présente des réformes majeures.

« Ce projet de loi ouvre la participation au service civique à une frange beaucoup plus importante de la population en rabaissant l’âge plancher d’éligibilité à 14 ans et en supprimant l’âge plafond. Il consacre également l’ouverture exceptionnelle du service civique à des non Ivoiriens. La possibilité de rendre le service civique obligatoire est également renforcé », a-t-il fait savoir.

Au cours de cette séance, les échanges ont concerné principalement les articles 3, 4, 13, 14, 15, 16, 18 et 19 nécessitant une modification.

Au terme des discussions, le projet de loi n°2019-872 du 14 octobre 2019 instituant le Service Civique a été adopté à l’unanimité des membres présents de la CASC.