Côte d’Ivoire: Mamadou Touré met un fond en place pour des jeunes des régions confrontés au terrorisme

Le Ministre Mamadou Touré a eu une séance de travail ce jeudi 11 novembre 2021, à son cabinet, avec les élus des régions du Bounkani, Tchologo et Bagoué.

Cette rencontre d’échanges a été l’occasion pour le Ministre de connaître le niveau de vulnérabilité des jeunes de ces zones et surtout d’identifier les actions à entreprendre en lien avec d’autres ministères pour gagner la lutte contre le terrorisme dans ces zones.

Ainsi dans le cadre de l’action gouvernementale, le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’insertion professionnelle et du service civique a décidé de mettre en place un fonds spécial destiné aux jeunes des régions confrontées à ce fléau.

Ce fonds d’un budget de 2 milliards F Cfa destiné aux régions du Bounkani, Tchologo et la Bagoué sera disponible dès fin novembre. Il permettra le financement de 3 680 jeunes porteurs de projets dans ces localités. Il faut souligner que la mise en place de ce fonds spécial s’inscrit dans la volonté du chef de l’Etat, Alassane Ouattara, d’amplifier les initiatives gouvernementales dans les régions en proie au terrorisme.

Le Ministre Mamadou Touré a assuré de la volonté du gouvernement à ne ménager aucun effort pour gagner ce combat en faisant reculer le terrorisme.

Notons que cette séance de travail a aussi été l’occasion pour lui à travers Herman Nicoué administrateur adjoint de l’Agence Emploi Jeunes de présenter les 4 dispositifs de l’amélioration de l’employabilité et de l’insertion des jeunes.

