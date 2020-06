Côte d’Ivoire : Mamadou Touré(RHDP), sans pitié pour Bédié. Ce qu’il a réellement dit

Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes et par ailleurs porte-parole adjoint du gouvernement, Mamadou Touré a encore fait parler de lui le samedi 20 juin 2020 à Daloa, au Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire. Il affirme que la relève n’a pas été assurée au sein de l’opposition comme c’est le cas au RHDP, « tu n’as pas préparé l’un de tes enfants », « tu es fatigué », s’adressant à Henri Konan Bédié sans l’avoir cité.

Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes a animé un meeting le samedi 20 juin à Daloa. Devant un public acquis à sa cause, Mamadou Touré explique que, « si par extraordinaire c’est eux qui ont gagné, on va reconnaitre leur victoire. Si c’est nous qui gagnons, ils reconnaitront aussi notre victoire. Des gens qui ont passé leur temps à boycotter le processus électoral. Lorsqu’ils boycottaient le processus électoral, pendant dix ans tout ce qu’on a fait comme révision de la liste électorale, ils ont dit qu’ils ne sont pas dedans. Même récemment le gouvernement a ouvert des discussions pour la commission électorale ils ont tout boycotté ».

« Aujourd’hui, on les voit sur le terrain. Ils veulent maintenant inscrire leur nom et ils demandent le report de la date de clôture de plusieurs semaines. Simplement pace qu’au moment où ils boycottaient tout, c’est parce qu’ils comptaient sur un coup d’état. Ils se disaient que Ouattara est fini, il va tomber bientôt. Comme on a démontré qu’on est gouvernement efficace, le président tout en travaillant veille à la sécurité des ivoiriens. Le président a tué toute velléité de désordre. Du coup, ils n’ont pas d’autres possibilités que de rentrer dans le jeu politique. Dans ce pays, personne ne peut plus se lever pour faire du désordre, c’est fini. On doit tous rentrer dans le jeu démocratique », a-t-il poursuivi.

Quand tu te regardes, tu sais que tu es fatigué

« Malheureusement ils se réveillent un peu tard. Peut-être qu’ils vont attendre 2025. Parce qu’un processus électoral se prépare sur plusieurs mois, voir sur plusieurs années. Vous, c’est à deux jours que vous vous réveillez. Le président Ouattare a commencé à préparer ses enfants depuis longtemps. Il leur confiait des responsabilités pour qu’ils apprennent à gérer petit à petit. Mais comme tu n’as pas préparé tes enfants, et quand tu te regardes, tu sais que tu es fatigué. Comme tu n’as pas préparé l’un de tes enfants, si tu laisses aussi personne ne pourra. Tu es fatigué, parmi tes enfants il n’y a pas un qui est prêt comme les enfants d’Alassane Ouattara. Donc toi-même tu es dans un dilemme. Le dilemme n’est pas à notre niveau mais plutôt à leur niveau. Tout ce que nous demandons c’est la paix », a-t-il indiqué.

Rappelons que l’ex-président ivoirien Henri Konan Bédié, 86 ans, a annoncé le samedi 20 juin qu’il serait candidat à l’investiture de son parti pour l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 à Abidjan. Ce fût lors d’une cérémonie du PDCI l’exhortant officiellement à se présenter lors de la convention d’investiture du candidat pour le parti en fin juillet 2020.

Avec Afriksoir

