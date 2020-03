Côte d’Ivoire: Mamadou Traoré fait des révélations troublantes sur le mandat d’arrêt contre son mentor Guillaume Soro

Mamadou Traoré revient sur les accusations de djihadiste et de putschiste que le pouvoir actuel a portées contre Soro avec complicité de Moustapha Chafi.

Chers tous,je reviens sur un sujet sur lequel je voudrais que le débat se tienne.

Il s’agit des différentes accusations fantaisistes et mensongères portées par le régime actuel contre mon mentor et patron Guillaume Soro.

De quoi s’agit-il?

Il s’agit des accusations de djihadiste et de putschiste que le pouvoir actuel a portées contre Guillaume Soro. Je vais démontrer aujourd’hui que tout cela ne participait qu’à une stratégie bien huilée du pouvoir. Celle d’écarter de la compétition présidentielle le seul candidat qui effraye au maximum nos amis du Restaurant.

En effet, s’il y un candidat qui leur donne des insomnies c’est bel et bien Guillaume Soro et pour cause. Il partage en effet, la même base électorale que les potentiels candidats du Restaurant.

Il s’agit du grand Nord. Ce grand Nord qui est divisé aujourd’hui en pro-Ado et en pro-Soro.

Je rappelle qu’hier, malgré que tout le Nord était mobilisé en faveur du gourou du Restaurant, ce dernier n’a pas pu gagner au premier tour. Il a fallut les voix d’une partie du Sud, surtout le V baoulé, pour que le gourou du Restaurant gagne. Je voudrais également rappeler que pendant la campagne de 2010, ce grand Nord était contrôlé par Guillaume Soro, l’autre allié qui a contribué a permettre au gourou du Restaurant d’avoir des scores Soviétiques en zone contrôlée par les rebelles. Nos amis du Restaurant savent qu’ils n’ont plus cette possibilité de contrôler le grand Nord comme auparavant. Ils savent également qu’au Sud,ils sont vomis par les populations. Seuls leurs suiveurs du Sud font du bruit pour pouvoir mieux manger avec eux.

Dans cette option, Guillaume Soro devient pour eux un caillou dans leurs chaussures.

Il faut le neutraliser faute de l’avoir soumis. Et la meilleure manière pour le faire selon eux,c’est de trouver des prétextes pour l’éloigner de la compétition électorale présidentielle.

Le premier prétexte a été de l’accuser de djihadisme lors de sa grande tournée dans le hambol.

En effet, pendant sa tournée dans les mois de Mars-Avil 2019 dans cette partie de la Côte, ils ont décrété une sorte d’etat d’urgence prétextant des informations qu’ils auraient eu concernant certaines activités djihadistes aux frontières nord du pays. Leurs journaux se chargés, à partir de cette information, d’accuser Guillaume Soro d’activités terroristes en complicité avec des forces étrangères ennemis. Ce dernier n’a pas manqué de porter plainte contre un journal proche d’eux pour diffamation.

Non contents de ce dénigrement, ils ont fait annuler le visa américain de Guillaume Soro, l’accusant d’activités djihadistes avec certains de ses complices tels que Moustapha Chafi. Ils ont même fait croire que ce dernier et Guillaume Soro seraient les commanditaires des attaques djihadistes au Burkina Faso.

Aujourd’hui, nous découvrons que Moustapha Chafi est l’un des bons petits du gourou du Restaurant au point que ce dernier a applaudi à se rompre les doigts l’annulation du mandat d’arrêt international lancé contre son petit par la Mauritanie, son pays d’origine.

Est à dire donc que le gourou du Restaurant est lui aussi complice de Moustafa Chafi et de Guillaume Soro dans les activités djihadistes au Burkina Faso ? Question FRAR dirait l’autre

Sa rendant compte que cette accusation de djihadiste n’a pas prospéré comme ils l’avaient souhaité, ils se sont jetés dans une seconde accusation de putschiste se basant sur une bande audio que Guillaume Soro lui-même a remise en 2017 à leur gourou l’accusant de mettre des espions sur son dos.

Bien évidemment ce dernier a nié les faits et a accusé certains de ses lieutenants d’avoir été derrière cette opération dont il n’est ni de près ni de loin mêlé. Guillaume Soro n’étant pas un amateur, il a su que le gourou du Restaurant n’était pas aussi innocent qu’il le prétendait.

Vous constaterez avec moi que cette accusation de coup d’État portée contre Guillaume Soro est l’épilogue d’un long processus de destruction d’un candidat dangereux pour leur maintien au pouvoir. Aujourd’hui, avec l’aveux qu’ils s’étaient trompés sur les charges de troubles à l’ordre public, d’attentat à la sûreté de l’État et de complicité de coup d’État portées contre les compagnons de Guillaume Soro qu’ils ont arrêtés le 23 Décembre dernier, ne soyons pas surpris un jour de les voir modifier les charges portées contre Guillaume Soro. Et le fait qu’aucun juge de la cour de cassation ne veut se mouiller avec cet épineux dossier de Guillaume Soro ne les arrange pas du tout.

Aujourd’hui, pour parler comme les ivoiriens, ils sont dans pain avec l’affaire Guillaume Soro. Ils se sont rendus compte qu’ils sont les seuls à croire à leurs propres mensonges sur cette affaire de coup d’État. Et s’étant rendu compte que leur crime n’avait pas été parfait parce leur prétendu d’État n’était conduit que par des civils, ils se sont donc précipités à mettre aux arrêts des soldats proches de Guillaume Soro. Ainsi, ils pourraient tenter de convaincre les ivoiriens qu’ils n’avaient pas menti. Malgré tout cela,ils se rendent compte que la mayonnaise ne prend toujours pas.

Que faire pour neutraliser Guillaume Soro surtout que le mandat international qu’ils ont lancé contre lui n’a eu aucun effet ? Il faut chercher maintenant à recruter certains de ses lieutenants. Mais que peuvent ces derniers face à la machine GPS de Guillaume Soro ? Nada, dirait l’autre. Sachant que cette option n’a aucune chance de prospérer, il faut tenter de négocier en catimini avec lui.

Il faut tenter de le convaincre de revenir au Restaurant avec des monts et merveilles comme promesses. Malheureusement pour eux,la confiance entre eux et Guillaume Soro est rompue. Nous savons que dans un couple, quand la confiance est rompue entre les deux tourtereaux, il n’y a plus moyen de faire bon ménage. C’est le cas aujourd’hui entre Guillaume Soro et ses anciens amis. Et connaissant l’homme, sachant ses nobles ambitions pour la Côte d’Ivoire, il n’est pas prêt à se compromettre avec des gens qui ont démontré à tous qu’ils sont tout sauf des démocrates.

Hier,il s’est sali pour eux avec cette rébellion qu’il porte comme un boulet. Aujourd’hui ,il n’est plus prêt à se salir pour eux et avec eux. En 2020,s’il n’est pas au pouvoir, cela n’est pas grave. Il tentera sa chance en 2025. Mais une chose est sûre et certaine. En 2020,soit il est roi soit il est faiseur de roi. Une chose est encore sûre et certaine, pas question pour lui de se compromettre encore avec les gens du Restaurant.

Je voudrais donc dire à tous ceux, au sein du Restaurant, qui aiment encore Guillaume Soro et qui me le font savoir régulièrement, de ne plus se faire un vain espoir avec un hypothétique retour de ce dernier auprès d’eux. Qu’ils n’en rêvent même plus. Guillaume Soro ne viendra pas au Restaurant pour ingurgiter les plats de mauvaises quantités qu’on y sert. Ces plats qui, lorsqu’on les consomment, vous détruisent toute capacité de réflexion, d’analyse et vous enlève toute volonté de liberté. Non merci. Ces plats immondes du Restaurant, nous n’en voulons pas.

Bon appétit aux pauvres diables qui s’en délectent goulûment sans savoir qu’ils détruisent leur âme.

